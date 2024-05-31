Депутат Госдумы Шамсил Саралиев опубликовал видео возвращения российских солдат из плена. На кадрах один из бойцов пошутил про тещу.

Он произнес: «Мама, дорогая моя, я полгода жил с тещей, так что плен — это ерунда!»

Бойцов сняли в автобусе, они были в хорошем настроении и благодарили Россию.

«Спасибо за этот день, мы его долго ждали, но благодарны», - произнес другой боец.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Саралиева.

Москва и Киев обменялись пленными

Известно, что в Россию вернулись 75 военнослужащих. Столько же солдат ВСУ передали взамен. Бойцов доставили в Москву.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге теща воткнула нож в спину зятя. Его доставили в больницу. Было установлено, что женщина наблюдается у психиатра и имеет тяжелую форму депрессии. Пенсионерку тоже отвезли в больницу.