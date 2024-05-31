Муфтий Татарстана высказался о возможном запрете никабов в России

Муфтий республики Татарстан Камиль Самигуллин назвал запрет на ношение никаба выпадом против мусульман. Недавнюю инициативу председателя СПЧ он прокомментировал в интервью изданию Islam Today.

Духовное управление мусульман Татарстана до сих пор воздерживалось от комментариев, однако наконец-то определилось с официальной позицией. Его глава заявил, что запрет на ношение традиционного женского головного убора мусульман, закрывающего практически все лицо, неуместен и ведет к разжиганию религиозных и межнациональных конфликтов. При этом само обсуждение инициативы запрета никаба в России он считает неактуальным.

«Поэтому если и выводить закон, то логичным был бы запрет на принуждение женщин одевать никаб. А поскольку мы выступаем за демократические ценности и на откровенный, вульгарный стиль одежды в России нет никаких запретов, то и ношение никаба должно оставаться правом и личным делом женщины и ее семьи», — полагает Самигуллин.

Муфтий РТ заявил, что запрет на никаб никак не поможет борьбе с радикализмом, но зато «может стать поводом для усиления информационной войны против России.

«Во время пандемии никакого всплеска экстремизма из-за обязательного ношения медицинских масок не наблюдалось. Поэтому инициатива имеет мало общего с борьбой против радикализма, а выглядит не иначе как выпад против мусульман и против культурного многообразия России. Потворствовать этим исламофобским посылам недопустимо», — подчеркнул муфтий республики.

В мае глава СПЧ Фадеев предложил ввести запрет на никабы в России. Ответственные лица из Госдумы отреагировали на эту инициативу. Они призвали к обсуждению вопроса с участием представителей религиозного ислама и местных властей, подчеркивая важность уважения к различиям и разумному подходу к данной теме.

В Священном Писании не сказано об обязанности женщины закрывать свое лицо, это «пришлая» традиция, заявил муфтий Волгоградской области Бата Кифах Мохамад.

«Никаб не является обязательным в исламе. Женщины должны носить хиджаб, то есть покрывать голову, но оставлять открытым лицо. Я лично выступаю против ношения никаба. Это пришлая традиция, не относящаяся к народам России», – приводятся его слова на сайте «Новости Волгограда».

Бата Кифах считает, что настороженное отношение россиян к никабу можно понять. У людей есть внутренний страх перед теми, кто прячет свое лицо. Сыграли свою роль недавний чудовищный теракт в «Крокус Сити Холл» и участившиеся скандалы с мигрантами. По мнению муфтия, никаб – частый атрибут религиозных радикалов.

«Даже во время совершения хаджа [прим. паломничество в Мекку], когда делается обход вокруг Каабы, женщины обязаны открывать свои лица. Закрыть их стремятся, как правило, те, кто придерживаются радикальных взглядов. Человек с закрытым лицом всегда будет вызывать подозрения: а не задумал ли он чего-то плохого? Не скрывается ли он от правосудия? В наше военное время вопросы безопасности превыше всего», – сказал Бата Кифах Мохамад.

Муфтий не уверен, что в России назрела необходимость законодательного запрета ношения никаба. Но даже в случае принятия такого закона восстания мусульманского сообщества ждать не стоит, считает Бата Кифах, так как ограничения затронут единицы верующих.

«Не знаю, есть ли смысл вводить такие ограничения. Но даже если запрет установят, ничего страшного не произойдет. В России людей, которые носят никаб, – меньшинство. Их единицы. И сами верующие по-разному к этому относятся», – отмечает муфтий.

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Духовное управление мусульман (ДУМ) может поддержать запрет на ношение никаба — оставляющего открытыми только глаза головного убора — при выявлении связи этого атрибута с экстремизмом. Об этом заявил замглавы ДУМ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, которого цитирует РИА Новости.

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По словам Аляутдинова, ДУМ одобрит инициативу, если будет доказана связь ношения никаба с ростом радикальных настроений. При этом он подчеркнул, что ДУМ не пропагандирует ношение никаба и считает более предпочтительным хиджаб — покрывающий волосы платок.

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Запрет в России никабов — женских головных уборов, оставляющих открытыми только глаза — будет иметь негативные последствия. Такое мнение высказал председатель мусульманской общины города Химки Московской области Камиль Маннапов в интервью Ura.ru.

Ввести запрет на ношение никаба предложил глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев.

Маннапов назвал никаб частью мусульманской традиции. По его словам, запрет головного убора может «разжечь определенные настроения в обществе» в связи с тем, что часть исламской общественности может почувствовать себя ущемленной.

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Глава общины отметил, что практика ношения никаба не получила в России широкого распространения.

«Это какие-то единичные случаи», — сказал он.

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В Госдуме серьёзно обсуждают возможный запрет никабов в общественных местах, но вовсе не из-за какой-то религиозной подоплёки, а из-за практической стороны вопроса. И во время обсуждения проблемы специалистами различных областей и профилей выяснился один серьёзный минус.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев, который и предложил запрет в России традиционного мусульманского головного убора, объяснил, что во время обсуждения с коллегами и специалистами всплыли дополнительные вопросы.

Например, если никабы всё-таки запретят, то в общественных местах нельзя будет носить и балаклавы, которые так любят молодые люди. Такие «шапки» хорошо обогревают не только макушку, но и закрывают лицо от ветра и снега.

«Не государство должно подстраиваться под моду, под какие-то элементы субкультуры или обычаи отдельных каких-то групп, а эти группы — под государство. <...> Пошла такая нежная молодёжь, что ей обязательно нужно какую-то вязаную балаклаву», — сказал депутат.

Он добавил, что раньше россияне спокойно обходились шапками, шарфами и платками, чтобы защититься от мороза даже в самых холодных уголках страны. Однако Матвеев подчеркнул, что вообще носить балаклавы никто не запретит — просто придётся открывать лицо в общественном месте.

Например, рыбак на заледеневшем озере может закрыться хоть весь, но если он решит с уловом спуститься в метро, то тут придётся балаклаву снять. Молодёжи это тоже касается. Личной жизни такие запреты мешать не будут, заверил депутат, поэтому девушки, занимающиеся восточными танцами и надевающие вуаль на лицо, смогут спокойно с этой вуалью выступать и в концертном зале, и даже в общественном месте.

«Не будем доходить до абсурда», — резюмировал автор законопроекта.

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Почти 2 млн российских граждан приняли участие в опросе на сайте телеканала «Царьград», в котором предлагалось высказать свою точку зрения по поводу предложения главы СПЧ Валерия Фадеева запретить в России никаб, полностью закрывающий лицо женщины.

В опросе «Царьграда» отмечается, что данный запрет действует в ряде мусульманских стран. Респондентов спросили, нужен ли такой запрет в нашей стране.

На момент написания публикации в опросе приняли участие почти 1 млн 949 тыс. человек. 86% участников на данный момент высказываются за то, чтобы лицо людей в публичных местах оставалось открытым. 7% считают, что решение должны принимать в каждом регионе. 4% высказали безразличие, а 3% с запретом не согласны, так как это, по их мнению, нарушает права верующих.

«Мы на Царьграде сделали все, чтобы наш опрос прошел максимально честно, и показал власти реальное мнение русских людей», – сообщается в Telegram-канале телеканала.

В сообщении говорится, что ранее опрос на эту тему запустил Telegram-канал РБК. В начале первого дня голосования около 70% участников поддержали главу СПЧ, однако уже вечером, как сообщает «Царьград», произошли «странные изменения». Поддерживающие никабы начали голосовать каждую секунду, и результаты опроса резко стали равными: 46% за и 46% против. На это обратил внимание член СПЧ Игорь Ашманов. Он сообщил, что в голосовании прослеживалась организованная активность, скорее всего, извне страны из-за нехарактерности никабов для России.

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Правительство не считает целесообразным вводить ограничения на ношение религиозной одежды, так как это может нарушить права человека на свободу совести и свободу вероисповедания.

В ответах на письменные вопросы депутатов Госдумы кабмин ссылается на Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», передает РИА «Новости».

В нем говорится, что установление дискриминации по религиозному признаку недопустимо, а также перечислены места, где богослужения и религиозные церемонии могут совершаться беспрепятственно.

В документе отмечается, что в некоторых случаях для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан могут потребоваться меры, регулирующие проведение публичных богослужений в общественных местах. В таких случаях будут применяться нормы федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

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Власти российских регионов должны иметь возможность самостоятельно принимать решение о запрете на ношение никабов в общественных местах и учебных заведениях. Соответствующий законопроект в парламент внес вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Законопроект предлагает наделить региональные власти право запрещать ношение религиозной одежды, скрывающей лицо. В том числе предполагается, что вносить такой запрет смогут школы. Необходимость введения этих норм авторы в пояснительной записке объяснили тем, что Россия – это светское государство, в котором религия не может ограничивать права граждан или служить основой "создания потенциальных угроз".

Депутаты подчеркнули, что с учетом угрозы терактов нужно ограничить ношение одежды, скрывающей лицо полностью или частично, иначе человека нельзя будет идентифицировать по камерам видеонаблюдения. В качестве примера авторы законопроекта привели район Китая, где действует запрет на никабы, а также Узбекистан, где подобное ограничение введено с прошлого года. Они призвали утвердить инициативу, подчеркнув, что актуальность документа продиктована "необходимостью обеспечить безопасность граждан" страны.

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