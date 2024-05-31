Синоптик раскрыла причину потери урожая в Крыму

В Крыму заморозки и сухой воздух привели к потере урожая, рассказала в беседе с «МК в Крыму», начальник Гидрометцентра Татьяна Любецкая. По ее словам, арктические воздушные массы проникли и на южные территории, поэтому случились заморозки.

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Даже не столько низкая температура воздуха привела к такому значительному ущербу, а то, что воздух был очень сухой. У нас осадков нет в апреле и в мае, практически нет. А сухой воздух — это радиационное выхолаживание, и дополнительно понижается температура. Если бы облачное покрывало нас укрыло, вообще бы ничего не было, — объяснила эксперт.

Синоптик отметила, что по температуре в этом году были не очень сильные заморозки, однако именно холодный воздух стал причиной повреждения культур. Больше всего пострадали яблони, виноградники, лаванда, шалфей и черешня.

В отличие от града или сильных ливней, заморозки трудно прогнозировать, добавила Любецкая. Однако метеорологи вовремя предупредили об этом, поэтому сельские хозяйства успели принять защитные меры.

Хозяйства знали, старались окуривать виноградники. А сейчас можно с уверенностью сказать, что больше минусовых температур не будет, — заключила синоптик.

Ранее политолог Андрей Перла заявил, что случившиеся в России заморозки могут привести к росту цен на зерно на мировых рынках. Он добавил, что сейчас Россия занимает первое место среди поставщиков продукции.