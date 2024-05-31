Яму в российском городе закрасили вместо замены асфальта

В подмосковных Химках коммунальщики зацементировали и закрасили яму на одной из дорог вместо того, чтобы заменить асфальт. Внимание на это обратило издание «Подъем».

© Lenta.ru

Имитацию асфальта обнаружили жильцы дома на улице Победы. По их словам, сотрудники ЖКХ должны были уложить во дворе новое дорожное покрытие, но его не хватило, поэтому яму решили зацементировать и покрасить в черный цвет.

В управляющей компании «Жилищник Химки» уточнили, что так поверхность подготовили к укладке асфальта. Однако на вопрос, будет ли сверху нанесен новый слой асфальта, сотрудники организации не ответили.

Ранее жителю Новосибирска пришлось самостоятельно отремонтировать дорогу — россиянин заделал гигантские ямы рядом со своим домом. Вместе с другими неравнодушными жителями города они купили асфальтную крошку и за два часа отремонтировали дорогу по адресу улица Лазурная, 22. На починку ушло около пяти тысяч рублей.