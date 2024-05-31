Симоньян: мне сообщили, что фонд Клуни работает над моим арестом

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что узнала о попытках фонда Клуни добиться её ареста неделю назад, а теперь этому появилось подтверждение.

Как стало известно ранее, американский Фонд Клуни добивается уголовного преследования «российских пропагандистов». Директор по юридическим вопросам фонда Анна Нейстат не стала раскрывать, кого именно собираются преследовать, однако уточнила, что это «наиболее очевидные российские пропагандисты».

Обращения по этому поводу ещё не направлены, но готовятся сразу в несколько стран, добавила Нейстат.