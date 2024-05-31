Юрия Куклачева снова госпитализировали

Дрессировщик Юрий Куклачев был снова госпитализирован. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник. Газета.Ru

Отмечается, что Куклачев проходит обследование, есть вероятность, что ему будут делать операцию. Вечерняя Москва

Напомним, 12 апреля у Куклачева случился обширный инфаркт. Его увезли в больницу с юбилейного шоу. Он рассказывал, что инфаркт произошел после выполнения «уникального номера», который артист показывал и раньше. В антракте ему стало плохо. Passion.ru