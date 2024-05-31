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"Известия": дрессировщик Куклачев госпитализирован в кардиоцентр

Дрессировщик Юрий Куклачев был снова госпитализирован. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник. Газета.Ru

Юрия Куклачева снова госпитализировали
© РИА Новости

Отмечается, что Куклачев проходит обследование, есть вероятность, что ему будут делать операцию. Вечерняя Москва

Напомним, 12 апреля у Куклачева случился обширный инфаркт. Его увезли в больницу с юбилейного шоу. Он рассказывал, что инфаркт произошел после выполнения «уникального номера», который артист показывал и раньше. В антракте ему стало плохо. Passion.ru

Общество
Юрий Куклачев