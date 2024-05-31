Зрители не увидят последний сериал Заворотнюк «Приставы»

Последний сериал российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая умерла 30 мая 2024 года, «Приставы» не выйдет на экраны из-за большого количества времени, прошедшего после конца съемок. Об этом сообщил актер сериала Андрей Чадов. Заворотнюк играла в картине важную роль — судью, сам сериал должен был выйти в 2022 году.

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«Я думаю, он не выйдет, потому что уже прошло сколько лет», — передает «Комсомольская правда» слова Чадова.

Также режиссер Владимир Нахабцев-младший сообщил, что решение не выпускать сериал приняла команда телеканала.

Съемки сериала «Приставы» проходили в период до начала пандемии, и первоначально планировалось, что он выйдет в эфир в 2022 году. Однако на данный момент проект все еще находится в стадии производства. Нахабцев-младший рассказал о значимой роли Анастасии Заворотнюк в сериале. Актриса исполнила роль судьи, которая сталкивается с угрозами после того, как осудила опасного преступника. После освобождения, этот человек начинает мстить ей, в результате чего судье требуется защита. Коллеги актрисы отметили, что не заметили плохое состояние Заворотнюк на съемках, поэтому для всех стало неожиданностью информация о болезни актрисы.

Ранее семья Заворотнюк сообщила, что прощание с актрисой пройде на Троекуровском кладбище 1 июня. Посетить место захоронения можно будет с 16:00 до 17:00 по московскому времени.