Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с Рамблером рассказала о неточности прогнозов погоды на долгосрочный период, некоторые из которых, в частности, обещают аномальную жару на европейской территории России летом 2024 года.

Отвечая на вопрос о погоде предстоящим летом, специалист отметила, что в настоящее время официально существует только составленный Гидрометцентром вероятностный прогноз температуры и осадков в России на вегетационный период – с апреля по сентябрь, а также прогноз на июнь.

И эти прогнозы не обещают аномальной жары, как об этом пишут в некоторых СМИ. С подобными прогнозами я не согласна - к ним нужно относиться, как к фейкам. Татьяна Позднякова Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости»

По словам Поздняковой, прогнозы об аномальной жаре отчасти могут быть связаны с общим потеплением климата.

«По старым понятиям лето будет теплым. Мы на это рассчитываем. Во всяком случае, согласно долгосрочным прогнозам, аномалии в наших широтах будут положительными – где-то 1 – 1,5 градуса. Но здесь следует понимать, что внутри месяца могут быть различные колебания. Можно вспомнить уходящий май – 9 мая в Москве был снег, а сейчас, в конце месяца, - 30-градусная жара. При этом в целом месяц – чуть ниже климатической нормы. Так что прогнозы на сезон носят лишь фоновый характер, они говорят только об общем фоне температуры в течение летних месяцев», - подчеркнула метеоролог.

Эксперт ранее рассказал о майских снегопадах на Дальнем Востоке.