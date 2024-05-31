«Лента.ру» получила премию за лучший спецпроект на Национальной премии интернет-контента

Победителем в своей номинации стал мультиформатный проект «Оружие России: на страже Родины».

© Пресс-служба Rambler&Co

30 мая в киноконцертном комплексе «Мосфильм» состоялась церемония награждения победителей второй части III Национальной премии интернет-контента. В номинации «Спецпроект в интернет-СМИ» победила первая в стране медиаэнциклопедия российского оружия «Оружие России: на страже Родины» от крупнейшего федерального интернет-издания «Лента.ру» (входит в Rambler&Co).

Мультиформатный проект состоит из интерактивного лендинга, 10 лонгридов, 10 увлекательных видеороликов и объясняющего контента в социальных сетях. Он рассказывает об истории создания уникального российского вооружения и разработках будущего. Благодаря проекту «Оружие России: на страже Родины» широкая аудитория получила достоверную информацию о реальной мощи армии и её новейшем оснащении. Охват проекта составил более 20 миллионов просмотров. На сцене III Национальной премии интернет-контента награду «Ленте.ру» вручили пранкеры Вован и Лексус.

© Пресс-служба Rambler&Co

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co: «Спасибо Институту развития интернета за то, что максимально соответствует своему названию и развивает не просто интернет, а огромную индустрию. Как член продюсерского комитета, с ответственностью заявляю, что каждый год ИРИ повышает уровень конкурсных работ и нам как производителям контента нужно ему соответствовать».

Владимир Тодоров, директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру»: «Благодаря ИРИ каждый год есть стимул делать проекты всё круче и круче. И у нас это получается. Оружия в современной новостной повестке стало очень много. Казалось бы, что ещё нового, что интересного мы можем о нём рассказать? И выясняется, что за каждым типом вооружения стоит своя человеческая история и невероятные технологии в сочетании с богатой традицией».

III Национальная премия интернет-контента – главная индустриальная премия России для создателей социально ориентированного интернет-контента. Премия учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательных онлайн-проектов и их авторов.