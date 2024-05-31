Каждый пятый россиянин хотел бы смотреть мультфильмы целый день, как в детстве, и дружить с Карлсоном

Накануне Дня защиты детей аналитики медиахолдинга Rambler&Co и «Союзмультфильм» спросили интернет-пользователей, по каким детским занятиям они скучают.

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Результаты опроса показали, что из детских воспоминаний самую большую ностальгию у взрослых россиян вызывают дворовые игры (42%) и возможность смотреть мультфильмы целый день (20%). Еще 16% скучают по школе, а 12% признались в желании кататься с горки зимой. 6% вспоминают, как родственники просто так дарили подарки, и столько же (6%) – как легко было знакомиться с новыми друзьями. 4% с радостью бы покатались на детских каруселях.

В то же время любимые мультфильмы детства участники пересматривают довольно часто и во взрослом возрасте – регулярно это делают 34%, еще 29% не упускают шанс посмотреть анимацию вместе со своими детьми. Остальные предпочитают другие жанры.

Респонденты рассказали, что больше всего из героев популярных мультфильмов хотели дружить с Карлсоном (22%), Винни Пухом (20%), Волком и Зайцем из «Ну, погоди!» (17%).

При этом жизненным мудростям пользователи сети поучились бы у Кота Матроскина: полосатый житель Простоквашино сильно обошел в этом вопросе других героев – его уму и смекалке доверяют 38%, еще 19% видят в качестве своего наставника доброго милиционера Дядю Степу, а 13% – рассудительного Крокодила Гену.

Участники опроса также составили своего рода хит-парад любимых анимационных саундтреков. На первом месте оказалась жизнеутверждающая композиция «Ничего на свете лучше нету» из мультфильма «Бременские музыканты», вторую позицию делят лиричная «Колыбельная медведицы» (13%) из «Умки» и легендарная «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам» из «Чебурашки» (13%). Особой зрительской любовью также пользуются «Луч солнца золотого» из «По следам Бременских музыкантов» (10%) и «Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу» из мультфильма «Как Львенок и Черепаха пели песню» (8%).

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 17 по 23 мая 2024 года, охват составил 9 753 интернет-пользователя, среди которых 59% мужчин и 41% женщин.