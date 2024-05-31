Ruptly поговорило с девочкой Дашей Семашкиной с Камчатки, с которой президент Владимир Путин накануне поиграл в воображаемый бинокль.

«Мне понравилось играть с президентом», — сказала девочка.

В семье девять детей. Их мама Анастасия рассказала, что волновалась перед встречей с президентом по телемосту, но беседа оставила у неё только положительные эмоции.

«Он [президент] так легко коммуницировал с детьми, общался, нашёл вот контакт с нашей Дашей, приятно было... Как он слушал простые истории жизненные, как искренне всё это происходило», — сказала собеседница.

На встрече, которая проходила по видеосвязи, президент заметил, как маленькая девочка сделала вид, что смотрит на президента в бинокль.

Президент пообщался с многодетными семьями, награждёнными орденом «Родительская слава», из девяти регионов, в том числе из ДНР.