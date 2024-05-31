Актера Сергея Десницкого экстренно госпитализировали в Москве

Актера Сергея Десницкого экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, у него зафиксировали сердечную недостаточность и тяжелую анемию.

У 83-летнего заслуженного артиста РСФСР проявились слабость, одышка и отеки, подскочило давление. Сейчас Десницкий находится в реанимации в тяжелом состоянии, которое осложняется хроническими заболеваниями.

Десницкий дебютировал в кино в 1964 году, снявшись в фильме Марлена Хуциева «Мне двадцать лет». За свою карьеру артист принял участие в создании более чем 40 кинолент как актер и режиссер. Наибольшую популярность ему принесли роли американских шпионов и чиновников, а в фильме «Большая игра» Десницкий сыграл директора ЦРУ.

Напомним, что накануне народному артисту России Ивану Краско стало плохо на открытии футбольного турнира в Санкт-Петербурге. Артист хотел пнуть мяч, однако зацепился ботинками за газон и упал на кардиостимулятор. Его отвели в реанимацию, однако вскоре состояние Краско пришло в норму.