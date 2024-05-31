Мурашко заявил о «прозрачности» рынка лекарств в РФ

Рынок лекарств в России становится более прозрачным. С таким заявлением выступил на Всероссийской конференции «ФармМедОбращение 2024» министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

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По словам министра, рынок также защищен от контрафакта и фальсификата. Он указал на разработку в стране дополнительных временных правил регистрации и обращения медицинской продукции. Это необходимо для того, чтобы увеличить доступность лекарственной помощи, указал Мурашко.

Он подчеркнул, что в настоящее время в России насчитывается свыше 550 фармацевтических производств. Как уточнил министр, в прошлом году в гражданский оборот выпустили 6 миллиардов упаковок лекарственных препаратов, из них 70% — отечественного производства. Мурашко отметил, что свыше 80% препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств также производятся в РФ.

Ранее сообщалось, что в России планируют ужесточить контроль за производством биологически активных добавок (БАД). В частности, предлагается ограничить применение модифицированного сырья для изготовления биодобавок.