Мишустин анонсировал прием в вузы на основе кадрового прогноза

Кадровый прогноз, который планируется сформировать до конца 2024 года, станет основой для определения контрольных цифр приема в профессиональные учебные заведения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минтруда России.

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Результаты прогноза будут использованы при подготовке нового профильного национального проекта, уточнил он.

Мишустин отметил, что "важно сделать все необходимое, чтобы обеспечить экономику квалифицированными специалистами".

Президент поручил уделить необходимое внимание трудоустройству ветеранов специальной военной операции, напомнил Мишустин.