В России появятся новые бомбоубежища

В России анонсировали появление мобильных убежищ модульного типа. Они необходимы для защиты граждан от всех видов оружия, в том числе ядерного, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на проект постановления правительства.

Речь идет, в частности, о мобильном убежище модульного типа «КУБ-М». Оно было разработано учеными ВНИИ ГОЧС. Это убежище может защищать не только от светового излучения ядерного взрыва, но и от радиоактивного загрязнения.

Подчеркивается, что производство, транспортировка и установка «КУБ-М» обходится более чем вдвое дешевле, чем возведение стационарного защитного сооружения. Согласно пояснительной записке к документу, имеющихся защитных сооружений гражданской обороны недостаточно для укрытия всего населения.

Ранее газета Yomiuri сообщила, что в Токио в центральном районе Минато власти приняли решения начать строительство подземных убежищ для эвакуации населения в случае ракетной атаки. Убежища планируется разместить на складе станции метро Адзабу-Дзюбан в центральном районе Минато.