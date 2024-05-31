Россиянка родила ребенка на лавочке, не дождавшись скорую помощь

Во Владивостоке женщина родила на лавочке, пока скорая помощь пыталась проехать к ней по запаркованному двору. Об этом стало известно Kp.ru.

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По данным источника, беременная жительница города 30 мая вышла на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Однако, пока она гуляла, у нее неожиданно начались схватки. Отметим, что женщина была на 39-й неделе.

Россиянка вызвала бригаду скорой помощи, чтобы побыстрее добраться до роддома. Однако врачей она так и не дождалась. Оказалось, что машина не смогла проехать к указанному дому, так как двор был заставлен автомобилями.

К слову, рядом с женщиной на тот момент находился муж. С его помощью она смогла родить, хоть и не в палате, а на лавочке. Когда медики, наконец, прибыли, на руках у матери уже была новорожденная девочка.

После этого женщину с ребенком отвезли в перинатальный центр. На данный момент и с мамой, и с малышкой все хорошо.

Ранее в Белгородской области школьница родила на собеседовании в супермаркете, когда пыталась устроиться кассиром.