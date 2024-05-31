Онколог и врач паллиативной помощи Дмитрий Шабанов предположил, что актриса Анастасия Заворотнюк могла находиться в хосписе, потому что нуждалась в препаратах наркологического обезболивания. В беседе с Woman.ru он отметил, что семья вовсе не бросала знаменитость. По его словам, родные актрисы просто поняли, что не могу обеспечить необходимую помощь.

Это вовсе не значит, что человека куда-то сдали, бросили одного. Нет! Есть хосписы, есть в больницах отделения паллиативной помощи, где находятся тяжелые пациенты <...> Плюс часто такие пациенты, как Заворотнюк, нуждаются в препаратах наркологического обезболивания. Боли такие, что ничего другое их не может облегчить. Дома такое не делают. Так что хоспис это вовсе не про бросили, — объяснил Шабанов.

Ранее родственники Заворотнюк сообщили в соцсетях, что прощание состоится 1 июня в 11:00–14:00 в Покровском монастыре. Место ее захоронения на Троекуровском кладбище будет доступно для посещений с 16:00 до 17:00.

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