Заболевшую коронавирусом Светлану Немоляеву выписали из больницы

Telegram-канал Mash сообщает, что актрису Светлану Немоляеву, ранее попавшую в больницу с коронавирусом, уже выписали. По данным Mash, 87-летней актрисе стало лучше, но ей запретили физические нагрузки и ее больничный продлится еще неделю.

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20 мая Немоляева сообщила порталу «360», что попала в больницу с положительным тестом на ковид. Она отмечала, что в больнице есть и другие пациенты с таким диагнозом, но ситуация уже «не такая страшная». Актриса подчеркивала, что на лечение теперь уходит меньше времени.

СМИ сообщали, что компьютерная томография не обнаружила серьезных изменений в легких артистки, но показатели насыщения крови кислородом якобы указали на признаки дыхательной недостаточности. 23 мая Mash сообщал, что у актрисы возникли проблемы с сердцем, но к 27 мая показатели пришли в норму.