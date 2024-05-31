Стало известно, сколько нужно денег для рождения ребенка

Для того, чтобы решиться на рождения ребенка, необходимо иметь сбережения на сумму в 1,6 млн рублей. Об этом заявили многие участники опроса «СберНПФ», передает ТАСС.

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Речь идет о расходах на ведение беременности, роды, а также содержание ребенка в течение первого года жизни без учета государственных пособий. По словам генерального директора «СберНПФ» Александра Зарецкого, наиболее крупные суммы сбережений назвали жители столицы (3,9 млн рублей).

На втором месте оказались жители Санкт-Петербурга (2,8 млн рублей). Граждане, проживающие в Воронеже, озвучили сумму в 2,1 млн рублей. Жителям Набережных Челнов и Тольятти необходима сумма в 2 млн рублей.

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Ранее сообщалось, что, согласно результатам опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, среднестатистический работающий россиянин хотел бы получать пенсию в размере 47 600 рублей. Выше всего запросы у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.