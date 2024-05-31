В России могут разрешить использование голосов умерших людей

Записи голосов умерших можно будет использовать в общественных интересах без согласия их родственников. Эта норма внесена в законопроект «Об охране голоса».

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«Записи голосов граждан после их смерти можно будет использовать в общественных интересах и без согласия родственников. Такая норма внесена в законопроект «Об охране голоса», – пишут СМИ.

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Инициаторами этой поправки выступили Альянс в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ). Изменения будут внесены в первую часть Гражданского кодекса (ГК). Закон внесет изменения в первую часть Гражданского кодекса (ГК). Сегодня

В настоящее время обнародование голоса человека возможно только с его согласия, а после его смерти – с согласия родственников. Однако если голос был записан за деньги или в публичных местах, согласие не требуется.

Использовать голоса умерших людей после их смерти могут лишь в государственных или общественных интересах. Цель законопроекта – создать возможность охраны прав на голос, аналогично праву на охрану изображения. Это позволит защитить интересы артистов и дикторов от неправомерного использования их голосов без их согласия, передают «Ведомости».

Напомним, многие социальные сети, в том числе отечественные, попросту нарушают законодательство РФ, присваивая себе контент пользователей и оставляя за собой право на его удаление. О нарушении прав граждан в социальных сетях сообщил, член СПЧ, российский предприниматель в сфере ИБ Игорь Ашманов.