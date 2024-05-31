В России могут полностью запретить продажу вейпов

В Госдуму вносят межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на документ.

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Авторами инициативы стали депутаты фракций ЛДПР, КПРФ, СРЗП и «Новые люди». Они призвали внести соответствующие изменения в закон об охране здоровья граждан.

«Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки», — уточняется в тексте документа.

Ранее стало известно, что в Госдуме подготовили законопроект, предлагающий полный запрет продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России. Депутаты от ЛДПР отметили, что продажи вейпов в стране стремительно растут.

Также сообщалось, что правительство России планирует запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми и биологически активными добавками.