Врач оценила шансы на выживание пациентов с раком, как у Заворотнюк

Шансы выжить с глиобластомой, ставшей причиной смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, обычно минимальные. Об этом заявила глава фонда «Фокус на онко», онкопсихолог Ирина Мансурова.

«Анастасия долго боролась. Это может указывать на то, что она обратилась к врачам вовремя, и они приняли все меры», – сказала Мансурова.

30 мая стало известно о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, известной зрителям по роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня». Женщина с 2019 года лечилась от глиобластомы. По словам врача, это один из самых агрессивных видов рака. Такие опухоли крайне быстро развиваются.

Глиобластома одинаково часто поражает и женщин, и мужчин, риски заболеть этим видом рака также не связаны с возрастом человека.

На четвертой стадии заболевания прогнозы на выживание крайне малы. Как правило, пациенты с таким диагнозом живут от четырех месяцев до года, реже – 15–20 месяцев. При этом опухоль может «возвращаться» после успешного лечения.

Продолжительность жизни зависит от того, как быстро будет начато лечение, а также от комплекса медицинских процедур – это и химиотерапия, и лучевая терапия, и хирургическое лечение.

В случае выявления рака на ранней стадии и применения инновационных методик лечения пятилетняя выживаемость пациентов составляет порядка 80 процентов.

Врач добавила, что выявить болезнь на ранних стадиях можно, если обращать внимание на частые головные боли, проблемы со зрением и координацией, обмороки и изменения в поведении. Симптомами развития опухоли также могут быть потеря веса и снижение аппетита, передает Life.ru.

Напомним, ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк скончалась на руках у мужа. Актриса ушла из жизни в 53 года.