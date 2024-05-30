В Киржаче из уличных туалетов захотели сделать музейный экспонат

В Киржаче Владимирской области из уличных туалетов решили сделать музейный экспонат. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Зебра».

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Уличный туалет, построенный в конце XIX века и максимально приближенный к современному, обнаружили при расчистке территории бывшего шелкового комбината. Один из местных бизнесменов и чиновников выкупил территорию и захотел переделать здания под индустриальный парк.

«При снятии грунта были обнаружены некие углубления. Очистив участок лопатами и щетками, рабочие увидели плиту с вмонтированными в нее двумя керамическими напольными унитазами (чаши Генуя) с подставками для ног. Дальнейшие раскопки показали, что к отверстиям унитазов подсоединены металлические трубы, которые соединяются с круглым кирпичным коллектором», — рассказали о находке журналисты издания.

Сортир заметили во время расчистки территории у столовой, где планируется сделать стоянку автомобилей, от зарослей деревьев. Уточняется, что туалет был возведен фабрикантом Соловьевым для рабочих предприятия. Над напольными унитазами, предположительно, находилась деревянная постройка.

Теперь предприниматель намерен превратить находку, которую считает необычной, в музейный артефакт.

«Меня, конечно, это умиляет. Мелочь вроде бы, а приятно», — высказался о ней бизнесмен.

Однако местные жители считают иначе: по их словам, на киржачском рынке работает такой же туалет с чашами Генуя, только платный. Аналогичные туалеты и сейчас есть в некоторых школах Владимирской области.

Ранее в мае стало известно, что в одной из школ Республики Татарстан перед ЕГЭ сделали открытые туалеты.