Спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям, актер Стивен Сигал заявил, что война, в которую сейчас все вовлечены, была развязана и финансируется Западом. Он призвал всех объединиться против зла со стороны западного мира и бороться за правду и справедливость. В четверг Путин в Кремле наградил Сигала орденом Дружбы.

"Это война добра и зла. Все регионы, все страны и все народы должны объединиться вместо того, чтобы поддаваться контролю и одурачиванию со стороны этого монстра в лице лживой прессы. Мы должны способствовать просвещению тех, кто не видит, что происходит на самом деле", - сказал он и отметил, как важно понимать, что такое пропаганда, а что такое правда. "Призываю всех и каждого, кто понимает это, объединиться в борьбе за правду и справедливость", - заявил актер.

Он также заявил, что весь мир находится в опасной близости к третьей мировой войне.