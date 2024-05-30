Климатолог рассказал о причинах погодных аномалий

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова в Санкт-Петербурге, климатолог Андрей Киселёв рассказал, с чем могут быть связаны погодные аномалии.

«Здесь складываются два фактора — спонтанный и закономерный. По статистике, как мировых страховых агентств, так и научной — Росгидромета, относящейся к России, действительно происходит резкое учащение погодно-климатических аномалий», — заявил он в беседе с Радио «Комсомольская правда».

По его словам, речь идёт о разных аномалиях, среди которых засухи, ливни, ветровые нагрузки, сходы лавин, волны тепла.

«Речь идёт о тех случаях, которые нанесли заметный ущерб либо людям, либо экономике, либо тому и другому вместе. Поэтому такая тенденция, конечно, существует. Но каждое отдельное событие — это локальное явление, которое больше связано с какими-то местными особенностями», — пояснил Киселёв.

Он добавил, что учащение таких явлений связано с антропогенным фактором.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице до конца недели.