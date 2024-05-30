В Союзе женщин призвали создавать семьи в 18 лет

Рожать детей необходимо в молодом возрасте, заявила председатель Свердловского регионального отделения организации Ирина Чемезова.

«Семьи должны создаваться как можно раньше. Как раньше у нас было в России? Были семьи, которые создавались в 18-19 лет; рожали детей, а потом уже достигали с детьми успеха. Я обеими руками «за», потому что люди, у которых есть дети, они в два раза успешнее. Когда есть дети, то есть социальная ответственность», — сказала она в эфире ОТВ.

Чемезова добавила, что сейчас в России на одну семью в среднем полтора ребёнка; чтобы преодолеть демографическую яму, в каждой семье должно быть минимум три.