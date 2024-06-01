Желающие проститься с Заворотнюк собрались около Покровского монастыря

Длинные очереди из желающих проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк выстроились в субботу, 1 июня, рядом с Покровским монастырем в Москве.

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После церемонии прощания артистку похоронят на Троекуровском кладбище, передает телеканал «Звезда».

Заворотнюк боролась с раком мозга с 2019 года. Несмотря на временные улучшения, две недели назад ей стало хуже. 30 мая стало известно о смерти актрисы.

Дочь актрисы Анна в тот же день опубликовала в личном блоге пост о смерти матери. Также она выложила фотографию со звездной мамой. По словам девушки, снимок был сделан восемь лет назад, когда они вместе попали под сильный дождь. В свою очередь телеведущий и журналист Сергей Майоров рассказал, что узнал состоянии Заворотнюк в ночь ее смерти.

В свою очередь врач-диагност Андрей Звонков в беседе с «Вечерней Москвой» ранее рассказал об особенностях заболевания Заворотнюк. По его мнению, опухоль актрисы тяжело поддавалась лечению.

«Вечерняя Москва» собрала основные факты о жизни актрисы.