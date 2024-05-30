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В Госдуме раскрыли причину роста заболеваемости корью и коклюшем

Из-за агрессивной кампании вакцинации от коронавируса люди не хотят вакцинироваться от кори и коклюша, что приводит к росту заболеваемости, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Как он отметил в беседе с НСН, россияне потеряли доверие к самому процессу.

В Госдуме раскрыли причину роста заболеваемости корью и коклюшем
© News.ru
Снижение охвата вакцинацией объясняется кампанией, которая проводилась в рамках принуждения людей к вакцинации от COVID-19 препаратом, который на тот момент вызывал много вопросов. Стало активно продвигаться движение антипрививочников, а доверие россиян к самому процессу снизилось, — объяснил депутат.

Парламентарий отметил, что из-за высокой заболеваемости корью в Москве уже закрывались на карантин многие школы и университеты. На данный момент на законодательном уровне сделано все, чтобы вновь началась массовая вакцинация от коклюша и кори.

Есть календарь прививок, есть вакцина. Это работа первичного звена, работа профилактическая, пропагандистская. А то у нас совсем забросили профилактические мероприятия, — заключил Куринный.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов рассказал, что вспышки кори участились из-за большого числа антипрививочников. Специалист подчеркнул, что корь представляет собой крайне заразное заболевание. По его словам, многие родители часто отказываются прививать детей, что способствует распространению вируса.

Общество
Александр Чепурнов
Алексей Куринный
Госдума