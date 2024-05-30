Гоша Куценко рассказал о травме, которую вынужден скрывать

Актер Гоша Куценко признался, что вынужден скрывать ожог кожи головы под кепкой. Он появился на премьере фильма «Непослушники», где исполняет главную роль.

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Знаменитость появился на дорожке с семьей и рассказал, почему его внешний вид так сильно изменился. Гоша отрастил усы и надел кепку. Некоторые не сразу узнали звезду кино и шоу-бизнеса, а он объяснил причину таких изменений.

Дело в том, что модную кепку мужчине пришлось надеть из-за травмы. Куценко получил ожог кожи головы, поэтому решил прикрыть фирменную лысину.

«Кепку мне подарили 10 лет назад в городе Владивосток», – признался актер.

По словам Гоши, он взял эту кепку, которую считает «намоленной». Но журналисты поинтересовались, возможно, он что-то прикрывает этой кепкой. Тогда звезда раскрыл правду.

«Я обгорел на солнце, поэтому надел кепку», – заявил мужчина в беседе с mk.ru.

Далее он позировал с другими артистами, но кепку так и не снял.

Ранее мы писали о том, что бывшая жена Гоши Куценко тоже присутствовала на премьере фильма. Мария Порошина даже спровоцировала слухи о тайной свадьбе, так как на ее безымянном пальце заметили два кольца, одно было похоже на обручальное. Порошина появилась на мероприятии с дочками Полиной и Глафирой.