Житель Воронежа, который поставил школьников на колени перед своим сыном Александром, рассказал, что не разобрался в ситуации, излишне эмоционально отреагировал на жалобы мальчика. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

По его словам, сын заявил ему, что старшие ребята силой прогнали его вместе с другом с детской площадки.

«В Артёма кинули мяч, а мой ребёнок сказал, что его дважды ударили. Два мальчика. Я вспылил», — уточнил 40-летний мужчина.

Воронежец отметил, что затем вышел во двор, заставил обидчиков сына встать на колени и велел мальчику дать им сдачи.

Мужчина признал, что «не разобрался в ситуации и поступил неправильно».

Ранее в интернете появилось видео, на кадрах которого Александр пытается взять мяч и спотыкается о ногу одного из старших мальчиков. Затем он поднимается и продолжает играть.