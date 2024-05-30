Столетний ветеран ВОВ попросил отправить его на СВО

Столетний ветеран Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков выразил желание поехать на СВО. Президент России Владимир Путин 30 мая присвоил ему звание Героя России за мужество и героизм, продемонстрированные в годы войны.

«Уважаемый президент! Мне сейчас 100 лет и пять месяцев, я все еще молодой. Я написал письмо Министру обороны РФ. Я был автоматчиком с 1941 по 1945 годы, участвовал на фронтах. Направьте меня на Украину, чтобы защищать Россию», — заявил Садыков на награждении.

Трансляцию церемонии вел телеканал «Россия 24». Ветеран рассказал, что министр обороны направил его заявление махачкалинскому комиссару, и тот, в свою очередь, ответил ему, что возрастной предел для приема на спецоперацию составляет до 60 лет.

Владимир Путин 30 мая наградил несколько бывших членов правительства и других высокопоставленных деятелей. Церемония награждения состоялась в Кремле, где также были вручены награды Героев России.