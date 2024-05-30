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Многодетных семьей могут избавить от платы за дороги

Для многодетных семей хотят сделать бесплатным проезд по федеральным платным трассам. С такой инициативой выступила первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, координатор направления народной программы «Развитие туризма» Надежда Школкина, передает ТАСС.

Многодетных семьей могут избавить от платы за дороги
© РИА Новости

Школкина обратилась с соответствующим предложением к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. В ее письме говорится, что сейчас в стране активно развивается внутренний туризм, и все больше граждан изъявляют желание путешествовать по РФ.

Однако, как уточнила Школкина, отдых зачастую остается недоступным для многодетных семей, в том числе в связи с высокими тарифами на транспортные перевозки. По ее мнению, хорошей альтернативой для таких семей становится автомобильный туризм. Вместе с тем, как заявила первый зампредседателя комитета, цены на проезд по платным трассам для многодетных семей - существенная статья расходов.

Школкина подчеркнула, что некоторые такие семьи вынуждены отказываться от проезда по комфортным трассам. Им необходимо предоставить возможность предоставления бесплатного проезда по платной сети федеральных трасс, добавила она.

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