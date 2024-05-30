Адвокат Артем Грицюк в разговоре с Рамблером прокомментировал действия жителя Воронежа, который жестко обошелся с обидчиками своего сына, и рассказал о возможном уголовном преследовании мужчины.

Ранее Telegram-канал «Типичный Воронеж» опубликовал кадры, на которых мужчина поставил на колени обидчиков сына и заставил его бить их по лицу. На кадрах видно, как он подходит к ребенку и указывает ему рукой, что нужно сесть на колени. Затем подходит сын мужчины и бьет мальчика несколько раз по лицу. Впоследствии то же самое происходит и с другим мальчиком, обидевшим сына местного жителя. По предварительной информации, игравшие на детской площадке дети случайно попали мячом в сына мужчины, что вызвало гнев родителя.

Если сильно захотеть, то в данной ситуации [в отношении отца] можно рассмотреть часть вторую статьи 150 УК РФ - «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Исходя из имеющейся картины, действия мальчика можно было бы квалифицировать по статье 116 («Побои»), но в данном случае он - не субъект преступления, он несовершеннолетний, и привлечь его нельзя. И если бы тут не было прямых указаний со стороны отца, то не было бы и преступления. Ребенок стал заложником обстоятельств. Получается, что мужчина вовлек своего несовершеннолетнего ребенка в совершение преступления, и для таких случаев предусмотрена соответствующая статья Уголовного Кодекса. Полагаю, именно по ней можно квалифицировать деяния мужчины. Максимальное наказание по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления – до 6 лет лишения свободы. Артем Грицюк Старший партнер Адвокатского Бюро «Таймлекс»

Решение о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Воронежа после проведения соответствующей проверки будет принимать прокуратура, подчеркнул собеседник.

«Кроме того, родители [пострадавших подростков] также могут написать заявления на отца, если они еще этого не сделали. И если в рамках доследственной проверки захотят возбудить данный состав, то это можно будет сделать», - подчеркнул специалист. «Таких людей, конечно, надо наказывать. Это был ничем необъяснимый поступок со стороны мужчины, взрослый человек не имеет права вот таким образом обращаться с чужими детьми, «наказывать» их. В его отношении надо возбуждать дело и по закону привлекать к ответственности», - добавил он.

Ранее мать поставленного на колени мальчика в Воронеже рассказала подробности произошедшего.