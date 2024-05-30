Аномальные холода предрекли 12 регионам России

Температура воздуха до 7-11 градусов ниже климатической нормы ожидается до конца недели на севере Урала и в самых густонаселенных районах Сибири. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. ТАСС

«И очень холодно до конца недели в самых густонаселенных районах Сибири: Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Хакасии. Там тоже на 7-11 градусов температура ниже нормы, от плюс 2 до минус 4 градусов в этих регионах», — добавил Вильфанд. Lenta.ru

До конца недели заморозки сохранятся в Курганской, Свердловской и Челябинской областях, а также на юге Тюмени. Российская газета