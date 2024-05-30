В день защиты детей мультсериал «Чик-Чирикино» отправится на ВДНХ

1 июня в международный день защиты детей создатели мультсериала «Чик-Чирикино» студии «Паровоз» проведут большую развлекательно-познавательную программу на выставке «РОССИЯ» на территории ВДНХ.

Маршрут создателей мультсериала начнется с павильона «Газпром», в котором они проведут интерактивную лекцию «Тайны создания мультсериала». В ходе лекции дети узнают, как создаются мультфильмы, кто придумывает персонажей и заставляет их двигаться. Какая работа стоит за созданием каждого мультфильма, и кто в этом участвует? Специальный гость лекции - актер озвучания Леон Тафара. Не обойдется и без зажигательных песен из «Чик-Чирикино» в исполнении детского коллектива «Kinder Star»!

Все гости мероприятия получат памятные подарки и яркий аквагрим с изображениями Ромы, Бори и Алинки. В заключении мероприятия пройдет показ серий: «Аквапарк», «Игра в Гагару» и «Первая работа».

В 14:00 художник-постановщик мультсериала «Чик-Чирикино» Сергей Моисеев проведет мастер-класс по созданию героев мультфильма на стенде Минтруда выставки «РОССИЯ».

На мастер-классе дети познакомятся с увлекательным миром мультипликации, узнают о работе художника и секретах профессии. Также в период мероприятия дети познакомятся с характерами героев мультсериала «Чик-Чирикино», попробуют нарисовать персонажей самостоятельно.

А финальной точкой маршрута станет «Музей кино», в котором пройдет увлекательная мульт викторина с подарками и, конечно, просмотр любимого мультсериала «Чик-Чирикино».

Программа мероприятия:

павильон F «Газпром»

11:00 -11:30 Детский аквагрим

11:30 – 12:00 Выступление детского коллектива «Kinder Star»

12:00 - 12:30 Интерактивная лекция «Тайны создания мультсериала»

12:30 – 13:00 Показ мультсериала «Чик-Чирикино»

павильон С «Семья. Работа. Долголетие»

14:00-14:10 Встреча с гостями и знакомство с художником- постановщиком

14:10-14:50 Мастер-класс по созданию героев мультсериала «Чик-Чирикино»

14:50- 15:20 Показ мультсериала

павильон 36 «Музей Кино»

17:00-18:00 Увлекательная мульт викторина и аквагрим

18:00-18:30 Интерактивная лекция «Тайны создания мультсериала»

18:30- 19:00 Показ мультсериала «Чик-Чирикино»

О мультсериале:

Чик-Чирикино — городок, похожий на человеческий. Но живут в нем птицы, которые, как и люди, ходят на работу и в школу, путешествуют на автомобилях и гуляют в парках. В городке пернатых обитает и многодетная воробьиная семья Чирикиных, главных героев мультсериала. Жизнь шумного семейства полна маленьких приключений и комичных ситуаций, в которые воробьи попадают благодаря своим птенцам. Анимационные истории о веселых птичьих буднях придутся по нраву любой семье, в которой растут дети! Ведь, в каждом из Чирикиных можно найти немного себя.

Мультсериал «Чик-Чирикино» студии «Паровоз» создан при поддержке Министерства культуры РФ.