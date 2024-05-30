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«Я слышал, как работает мое сердце»: космонавту Леонову исполнилось бы 90 лет

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Алексей Леонов в перерыве между занятиями по летной тренировке во время подготовки к совместному экспериментальному пилотируемому полету советского космического корабля «Союз-19» и американского космического корабля «Аполлон», 1975 год
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Алексей Леонов в перерыве между занятиями по летной тренировке во время подготовки к совместному экспериментальному пилотируемому полету советского космического корабля «Союз-19» и американского космического корабля «Аполлон», 1975 год 
© Альберт Пушкарев/ТАСС
Алексей Леонов, 1952 год
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Алексей Леонов, 1952 год 
© ТАСС
Алексей Леонов во время летной подготовки, 1957 год
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Алексей Леонов во время летной подготовки, 1957 год 
© Архив Издательства АПН/РИА Новости
Алексей Леонов во время утренней зарядки, 1965 год
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Алексей Леонов во время утренней зарядки, 1965 год 
© Валентин Черединцев/ТАСС

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Алексей Леонов во время выхода в открытый космос в ходе полета в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2» под управлением командира экипажа Павла Ивановича Беляева, 18 марта 1965 год
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Алексей Леонов во время выхода в открытый космос в ходе полета в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2» под управлением командира экипажа Павла Ивановича Беляева, 18 марта 1965 год 
© ТАСС
Алексей Леонов оценивает барана, присланного в подарок летчику-космонавту Юрию Гагарину, 1964 год
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Алексей Леонов оценивает барана, присланного в подарок летчику-космонавту Юрию Гагарину, 1964 год 
© РИА Новости
Алексей Леонов на киносъемке, 1965 год
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Алексей Леонов на киносъемке, 1965 год 
© Александр Макаров/РИА Новости
Алексей Леонов играет в футбол, 1964 год
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Алексей Леонов играет в футбол, 1964 год 
© Валентин Черединцев/РИА Новости
Алексей Леонов с женой Светланой и дочерью Викторией во время отдыха в лесу, 1964 год
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Алексей Леонов с женой Светланой и дочерью Викторией во время отдыха в лесу, 1964 год 
© Валентин Черединцев/ТАСС

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Космонавты Алексей Леонов (справа) и Павел Беляев на Черном море, 1964 год
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Космонавты Алексей Леонов (справа) и Павел Беляев на Черном море, 1964 год 
© РИА Новости
Алексей Леонов с женой Светланой на лыжной прогулке, 1965 год
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Алексей Леонов с женой Светланой на лыжной прогулке, 1965 год 
© Владимир Базанов/РИА Новости
Алексей Леонов во время игры в баскетбол, 1963 год
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Алексей Леонов во время игры в баскетбол, 1963 год 
© РИА Новости
Летчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза Павел Беляев и Алексей Леонов (слева направо) во время подготовки к пресс-конференции, посвященной их совместному полету на космическом корабле «Восход-2», в ходе которого 18 марта 1965 года Леонов впервые в мире вышел в открытый космос, 1965 год
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Летчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза Павел Беляев и Алексей Леонов (слева направо) во время подготовки к пресс-конференции, посвященной их совместному полету на космическом корабле «Восход-2», в ходе которого 18 марта 1965 года Леонов впервые в мире вышел в открытый космос, 1965 год 
© Евгений Кассин/ТАСС
Алексей Леонов и его дочь Виктория, 1964 год
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Алексей Леонов и его дочь Виктория, 1964 год 
© Валентин Черединцев/ТАСС

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Алексей Леонов и Павел Беляев беседуют с Фиделем Кастро, 1965 год
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Алексей Леонов и Павел Беляев беседуют с Фиделем Кастро, 1965 год 
© В.Ласкарева/Фотохроника ТАСС
Алексей Леонов в Праге во время встречи с жителями города, 1965 год
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Алексей Леонов в Праге во время встречи с жителями города, 1965 год 
© Валентин Соболев/ТАСС
Советский космонавт Алексей Леонов (слева) и американский астронавт Томас Стаффорд отвечают на вопросы журналистов на первой космической пресс-конференции во время экспериментального полета космических кораблей «Аполлон» — «Союз» в июле 1975 года, 18 июля 1975 года
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Советский космонавт Алексей Леонов (слева) и американский астронавт Томас Стаффорд отвечают на вопросы журналистов на первой космической пресс-конференции во время экспериментального полета космических кораблей «Аполлон» — «Союз» в июле 1975 года, 18 июля 1975 года 
© Александр Маршани/РИА Новости
Ответный визит членов экипажа советского космического корабля «Союз-19» в США в рамках программы ЭПАС. Кортеж с космонавтами и астронавтами движется по улицам Чикаго. В первой машине командир корабля «Союз-19», летчик-космонавт СССР Алексей Леонов (справа), командир корабля «Аполлон» астронавт НАСА Томас Стаффорд (слева) и руководитель подготовки советских космонавтов летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов (в центре). Во второй машине бортинженер корабля «Союз-19», летчик-космонавт СССР Валерий Кубасов (в центре), астронавты НАСА Дональд Слейтон (слева) и Вэнс Бранд, 1 октября 1975 год
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Ответный визит членов экипажа советского космического корабля «Союз-19» в США в рамках программы ЭПАС. Кортеж с космонавтами и астронавтами движется по улицам Чикаго. В первой машине командир корабля «Союз-19», летчик-космонавт СССР Алексей Леонов (справа), командир корабля «Аполлон» астронавт НАСА Томас Стаффорд (слева) и руководитель подготовки советских космонавтов летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов (в центре). Во второй машине бортинженер корабля «Союз-19», летчик-космонавт СССР Валерий Кубасов (в центре), астронавты НАСА Дональд Слейтон (слева) и Вэнс Бранд, 1 октября 1975 год 
© Эдуард Песов/РИА Новости
Алексей Леонов во время праздничных мероприятий в честь 55-летия со дня полета в космос Ю. Гагарина в День космонавтики, 2016 год
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Алексей Леонов во время праздничных мероприятий в честь 55-летия со дня полета в космос Ю. Гагарина в День космонавтики, 2016 год 
© Юрий Смитюк/ТАСС

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Алексей Леонов сделал для газеты «Комсомольская правда» рисунок, на оборотной стороне которого написал: «Так я представлял себе первые минуты в космосе». Этот рисунок опубликован в газете «Комсомольская правда» за 19 марта 1965 года
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Алексей Леонов сделал для газеты «Комсомольская правда» рисунок, на оборотной стороне которого написал: «Так я представлял себе первые минуты в космосе». Этот рисунок опубликован в газете «Комсомольская правда» за 19 марта 1965 года 
© Фотохроника ТАСС

Советский космонавт Алексей Леонов — первый человек, который смог выйти в открытый космос. Это случилось 18 марта 1965 года. Леонову тогда было 30 лет. За свои достижения он дважды признан Героем Советского Союза.

Родился будущий герой в селе Листвянка Кемеровской области, был восьмым ребенком в семье. Вначале собирался стать художником и в будущем так и не бросил это увлечение. За жизнь Леонов успел написать более 200 картин. Однако свою карьеру все же построил в авиации, став военным летчиком. Позже признавался, что «в душе был рад» тому, как повернулась судьба.

В 1960 году Леонов попал в первый отряд советских космонавтов. Свой легендарный полет в космос совершил в качестве второго пилота на корабле «Восход-2». Всего в открытом космосе он провел около 12 минут. Своим главным впечатлением назвал необыкновенную тишину.

«Никогда человек не слышит свое дыхание и как стучит его сердце. А я слышал, как работает мое сердце, и тишина, тишина. Я сказал слова, которых даже не помню, но их записали: «А Земля-то ведь круглая!» — описывал позже Леонов.

Тот полет на «Восходе-2» не был простым. На корабле случилось несколько аварий, в космосе скафандр Леонова непредвиденно раздуло так, что сначала он не мог вернуться. При спуске на Землю отказала автоматика, и пилотам пришлось сажать аппарат вручную. После чего они несколько суток провели посреди зимнего леса. Однако Леонов подчеркивал, что понимал, на что идет, соглашаясь на такую миссию.

«У меня постоянно возникает радость — то, что я сделал, не пошло в корзину, а пошло на совершенствование техники, которая обеспечивает безопасность людей», — указывал Леонов.

Умер космонавт в 2019 году в возрасте 85 лет. Уже на пенсии признавался журналистам, что скучает по небу и часто видит сны о полетах.

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