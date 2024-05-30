Самокатчикам подняли штрафы до 150 тысяч рублей

Российские операторы кикшеринга Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс Go» приняли решение о кратном увеличении размера штрафов за нарушения правил сервиса. В частности, речь идет о нарушении правил дорожного движения при управлении электросамокатами, пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию операторов микромобильности.

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Управление электросамокатом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине пользователя на основании постановления ГИБДД повлекут за собой штраф в размере от 100 или 150 тыс. рублей в зависимости от оператора.

Водитель при передаче управления средством индивидуальной мобильности (СИМ) ребенку будет оштрафован на 10 тыс. рублей. Штраф за поездку вдвоем на электросамокате составит 5 тыс. рублей, за неспешивание на пешеходном переходе штраф - 1 тыс. рублей, за некорректную парковку - 500 рублей.

В ассоциации подчеркнули, что нарушитель также может дополнительно столкнуться с блокировкой аккаунта на некоторый срок или навсегда.

Ранее сообщалось, что за первые четыре месяца 2024 года в Москве произошло 105 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга, в результате которых три человека погибли и 116 получили ранения.