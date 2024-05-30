В России хотят забрать у артистов исторические особняки

В России целесообразно прибегнуть к пересмотру правил владения недвижимостью для артистов, считает сибирская правозащитная группа «Радетель». С соответствующей инициативой она обратилась в Генеральную прокуратуру, передает «Абзац».

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Данный вопрос был поднят в связи с сообщениями о приобретении Эммануилом Виторганом особняка начала XX века. Это трехэтажное здание, расположенное в центре столицы, пишет издание. Там находится «Культурный центр Эммануила Виторгана». Как сообщается, в этом здании проживает вся семья артиста во время пребывания в столице. Также там проводят концерты, творческие вечера, частные мероприятия под ключ в каминном и банкетном залах. В этом же доме расположен пункт выдачи товаров.

В 2006 году Виторган получил здание в долгосрочную аренду. По словам общественников, правила владения недвижимостью должны быть одинаковыми для всех граждан вне зависимости от статуса человека.

«Прошу сообщить, имеются ли какие-либо исключительные правовые условия предоставления зданий, сооружений и помещений из числа нежилого фонда города Москвы для народных артистов Российской Федерации, а также исключительные правила пользования таким имуществом. В случае если имеются, проверить их законность», - говорится в обращении.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил Министерству культуры России обложить дополнительным налогом в 10-15 процентов гонорары уехавших артистов.