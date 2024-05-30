Глава «Пятерочки» объяснила, почему подорожали яйца

Глава X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») Екатерина Лобачева объяснила произошедший в прошлом году рост цен на яйца. Как сообщает РБК, на ситуацию повлияли вспышки птичьего гриппа, рост издержек из-за падения курса рубля и нехватка кадров.

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По словам Лобачевой, в конечном счете эти факторы привели к росту стоимости товара у производителей. При этом предложение сократилось больше, чем вырос спрос, а нехватка породила еще больший потребительский ажиотаж.

«Цены, по которым мы закупали яйцо у поставщиков, выросли почти на 40%, а каждое четвертое заказанное для магазина яйцо просто не доезжало до конечной точки», — рассказала Лобачева.

Напомним, что по данным Росстата, в октябре 2023 года цены на куриные яйца в магазинах выросли в среднем по стране на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ситуация привела к тому, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вернулась к разработке законопроекта, предусматривающего наказание для компаний за необоснованный рост цен. Пока документ прорабатывается, однако в нем уже появились параметры предполагаемых нарушений.

Вместе с тем президент X5 Group считает, что рынок должен сам себя регулировать. По мнению Лобачевой, «чем больше рынок зарегулирован, там больше будет манипуляций» в виде перекупки товаров с целью продажи по более высокой цене вне магазина.