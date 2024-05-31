В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов в России

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о полном запрете продажи вейпов в России.

В пояснительной записке говорится, что речь идёт о продаже «никотинсодержащей и безникотиновой жидкостей и устройств для их доставки».

Авторы инициативы напоминают, что вейпинг пропагандируется как «безопасная альтернатива обычным сигаретам», тогда как в действительности он «наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей».

Ранее сообщалось, что продажи вейпов в России упали на 31% в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.