Роскачество обнаружило кишечную палочку в мороженом

Такие бактерии могут быть в продуктах, которые не подвергаются термической обработке.

Палочка вызывает острые инфекции с болью в животе, повышенной температурой, рвотой и другими ведущими к обезвоживанию симптомами.

Экспертизу провели после проверки Роскачества, которое передало данные в Роспотребнадзор по Новосибирской области.

В России подорожает мороженое

Выяснилось, что в продуктах марки «Выбор семьи» есть дрожжи, в «Жемчужине России», «Белом золоте» и «Ленинградском» — плесень. В продуктах «Как раньше», «Ля Ля Фам» и «Филёвское» нашли замену молочного жира растительным.