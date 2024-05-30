Роскачество обнаружило кишечную палочку в мороженом

В пломбире «Мишка на полюсе» и мороженом «Ермолино» нашли кишечную палочку
Такие бактерии могут быть в продуктах, которые не подвергаются термической обработке.
Палочка вызывает острые инфекции с болью в животе, повышенной температурой, рвотой и другими ведущими к обезвоживанию симптомами.
Экспертизу провели после проверки Роскачества, которое передало данные в Роспотребнадзор по Новосибирской области.
Выяснилось, что в продуктах марки «Выбор семьи» есть дрожжи, в «Жемчужине России», «Белом золоте» и «Ленинградском» — плесень. В продуктах «Как раньше», «Ля Ля Фам» и «Филёвское» нашли замену молочного жира растительным.