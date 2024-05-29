Фестиваль «Миссис Россия — BRICS» перенесли из Дагестана из-за угроз

В Дагестане отменили фестиваль культуры и национальных традиций «Миссис Россия — BRICS» из-за угроз в адрес участниц. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно новости».

© Телеграм-канал Осторожно, новости/«Миссис Россия — BRICS»

С 28 мая по 2 июня в Дербенте должен был пройти фестиваль «Миссис Россия — BRICS». Участницами стали девушки из сорока регионов России. Против мероприятия выступил Абакар Абакаров, который, как уточняет источник, называет себя владельцем канала «Утро Дагестан».

По словам канала, он призвал своих сторонников писать комментарии девушкам в соцсетях, давить на организаторов и отменить фестиваль. Девушек назвали «русскими свиньями» и «путанами» в соцсетях. После травли в соцсетях организатор фестиваля Мурад Умаров отменил мероприятие в Дербенте и перенес его в Москву.

«В каком воспаленном мозгу могло возникнуть, что в Дагестане планируется съезд путан при поддержке Правительства и Города? На афише мероприятия моя дочь в национальном костюме, она хорошо представила Дагестан в Москве с лезгинкой и рассказом о красивом горном гостеприимном крае», — написал Умаров.

Несколько дней назад победительницы конкурсов «Мисс США» отказались от титулов. Обладательница титула «Мисс США 2023» Ноэлия Фойгт опубликовала свое заявление 6 мая, сославшись на свое психологическое состояние. Первые буквы каждого его предложения составляют скрытое послание, в переводе означающее «Меня заставили замолчать».