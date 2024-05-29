РЖД запретят высадку животных без хозяина из электричек

РЖД намереваются запретить высадку животных без хозяина из электричек во всех пригородных компаниях в 2024 году, рассказал на брифинге замгендиректора компании Иван Колесников. Об этом пишет РИА «Новости».

Журналисты спросили Колесникова о том, планируется ли, по аналогии с поездами дальнего следования, введение запрета на высадку питомцев в электричках.

«Да, конечно. На сегодня есть общий документ — порядок действий работников филиалов ОАО «РЖД» и пригородных пассажирских компаний при выявлении в поездах пригородного сообщения, а также на отдельных объектах пассажирской инфраструктуры животных без владельцев», — пояснил замгендиректора компании.

Колесников уточнил, что документ доведен до всех пригородных компаний. Он добавил, что в настоящее время идет разработка или актуализация внутренних документов каждой ППК с учетом этого порядка.

Напомним, что в январе 2024 года история кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда, вызвала бурную общественную дискуссию. На фоне этого в руководстве РЖД пообещали ввести запрет на высадку питомцев без хозяина.