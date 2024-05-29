В Воронеже опровергли наличие мигрантов на пункте досмотра перед ЕГЭ

В Управлении образования и молодежной политики Воронежа опровергли наличие мигрантов на пункте пропуска на ЕГЭ в школе, где ранее произошел скандал. Соответствующий пост появился в Telegram-канале организации.

В управлении указали, что в интернете распространяются сообщения об участии «охранников-мигрантов» в спорной ситуации в школе №62.

«Эта информация не соответствует действительности. Приказом ГЭК сотрудником пункта проведения экзамена, отвечающим за работу рамки, утвержден русский учитель физкультуры школы №62», — говорится в тексте.

Отмечается, что в его обязанности не входили ни осмотровые, ни досмотровые мероприятия.

«В процессе прохода выпускников через рамку в случае ее сигнала он просит лишь вернуться, чтобы выложить предметы, которые вызвали срабатывание», — подчеркивается в тексте.

Ранее сообщалось, что в Воронеже на одном из пунктов проведения ЕГЭ девочек заставили снимать бюстгальтеры. Кроме того кабинки туалетов там оказались без дверей. При этом в результате проверки, в том числе видеокамер, со стороны Минобразования Воронежской области не было обнаружено подтверждения этим жалобам.