Мизулина объяснила, почему публикует жалобы выпускников на ЕГЭ и ОГЭ

Глава Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина пообещала и дальше публиковать письма школьников о проведении ОГЭ, ЕГЭ. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что будет делать так даже с вступительной кампанией и ей не важно, «нравится это кому-то или нет».

Так было и в прошлом году. Мне совершенно не важно, где происходят те или иные ситуации. Нет цели критиковать чиновников какого-то региона или министерства. Если есть какие-то нарушения, то в этом нужно разбираться, чтобы больше не повторялось. А не замалчивать, — отметила Мизулина.

Она подчеркнула, что всегда благодарит тех чиновников, кто старается проверить и разобраться в ситуации. По словам Мизулиной, если выпускники видят несправедливость со стороны государства, то все программы по патриотическому воспитанию бессмысленны. Она добавила, что ответственность за это лежит на тех, кто пытается закрыть глаза на проблемы.

Ранее Мизулина опубликовала письменные жалобы учащихся, согласно которым девочек заставили снимать бюстгальтеры на одном из пунктов проведения ЕГЭ. В пресс-службе правительства Воронежской области пообещали заняться расследованием этого дела и просмотреть все камеры наблюдения. Также расследование начал СК.