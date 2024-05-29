Звезду фильма «Любовь и голуби» госпитализировали с кинофестиваля

Советский и российский актер Александр Михайлов, сыгравший главную роль в фильме «Любовь и голуби», был госпитализирован с кинофестиваля в Чите. Об этом пишет Telegram-канал Chita.ru.

Актер, который прибыл в город на открытие ХI Забайкальского международного кинофестиваля, попал в больницу из-за высокой температуры. Отмечается, что у него подозревают пневмонию.

«Человек уставший, он же с Владивостока прилетел, не спал несколько суток. Пусть лучше отдохнет и подлечится. Все анализы взяли, завтра врачи скажут, что случилось», — поделился водитель артиста.

По словам министра здравоохранения Забайкальского края Оксаны Немакиной, на данный момент Михайлов находится в 1-й городской больнице, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

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