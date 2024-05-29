Госдума разрешила приставам применять оружие

Госдума РФ разрешила всем сотрудникам российских органов принудительного исполнения применять в ряде случаев физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие. Документ, разработанный комитетом по безопасности и противодействию коррупции, опубликован на сайте Думы.

Законопроект был принят на пленарном заседании ГД в первом чтении.

Согласно документу, все судебные приставы должны будут предупреждать граждан о намерении применить силу, оружие и спецсредства, предоставлять людям достаточно времени для выполнения требований.

В том случае, если силовикам все же придется применить оружие, они должны будут обязаны обеспечить оказание первой помощи лицам, получившим телесные повреждения.

После каждого инцидента, отмечается в законопроекте, приставу следует немедленно сообщить непосредственному руководителю и в течение суток представить соответствующий рапорт. В случае ранения или летального исхода уведомление также в течение 24 часов должно быть направлено прокурору.

В документе устанавливается, что приставам запрещается применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан, а также если из-за этого могут пострадать случайные лица.

Все судебные приставы, согласно законопроекту, получили разрешение применять огнестрельное оружие для защиты судей, участников судебного процесса, свидетелей, граждан, а также для отражения насилия, опасного для жизни или здоровья сотрудников органов принудительного исполнения.