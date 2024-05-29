Адвокат оценила создание в России реестра должников по алиментам

Адвокат, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко» Виктория Данильченко в разговоре с Рамблером прокомментировала планы по созданию в России реестра должников по алиментам.

В России создадут общедоступный реестр должников по алиментным обязательствам. Соответствующий документ, который был размещен на сайте официального опубликования правовых актов, подписал президент РФ Владимир Путин 29 мая. Реестр станет частью банка данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и будет включать информацию о должниках по алиментам, которых привлекли к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или достигших совершеннолетия нетрудоспособных детей, а также нетрудоспособных родителей. Помимо этого, в нем будут содержаться сведения о неплательщиках алиментов, объявленных судебными приставами в розыск.

Эта мера направлена на то, чтобы информация о должниках была как минимум открытой. Чтобы люди, вступающие в контакт с лицами, которые должны платить своим детям, но не платят, это видели. Это может происходить, например, при приеме человека на работу и в других ситуациях. Предполагается, видимо, что у не имеющих совести и нарушающих свои алиментные обязательства людей после попадания в открытый реестр, в так называемый «черный список» должников эта совесть вдруг откуда-то возьмется, и они начнут платить. Виктория Данильченко Адвокат, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко»

При этом адвокат усомнилась в эффективности нововведения.

«Я думаю, что если у человека есть совесть, то она есть. А если ее нет, то абсолютно неважно, на какую «доску позора», в какой реестр он попадет – очень маловероятно, что что-то может измениться. Это моя точка зрения», - сказала Данильченко.

Вместе с тем юрист отметила, что полноценно говорить о пользе введения реестра должников по алиментам можно будет спустя время.

«Любой закон начинает действовать в периоде, а не мгновенно. Сейчас достаточно сложно говорить о том, что будет впереди, возможно, создание реестра и будет полезным, но пока говорить об этом сложно», - заключила она.

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