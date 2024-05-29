В Ассоциации родкомитетов отреагировали на скандал с досмотром школьниц перед ЕГЭ

Руководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова в разговоре с Рамблером прокомментировала скандал с досмотром школьниц перед ЕГЭ в воронежской школе.

28 мая стало известно, что в Воронеже старшеклассниц заставили снять нижнее белье перед заходом в школу, поскольку металлические детали на изделиях реагировали на металлоискатель на входе в здание. Девушкам пришлось согласиться выполнить это требование, так как иначе их бы не пропустили в образовательное учреждение в день ЕГЭ. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина потребовала провести проверку произошедшего.

Я с пониманием отношусь к задачам властей по обеспечению безопасности в школах, особенно с учетом нынешней ситуации. Но все должно происходить в каких-то разумных раках. Случай в воронежской школе, полагаю, вышел далеко за рамками разумного. Конечно, это было нарушение этических норм. Насколько я понимаю, некоторых школьниц заставили идти на экзамен без нижнего белья, им пришлось раздеваться на улице (тут мы будем отталкиваться от того, что родители учеников говорят правду). Понятно, что это ненормально. Ольга Леткова Руководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России

Глава ассоциации подчеркнула, что ситуация с досмотром могла негативно повлиять на результаты школьниц по ЕГЭ.

«Некоторых девочек заставили идти на экзамен без нижнего белья, поэтому они могли испытывать стеснение, чувство унижения, что могло сказаться на написании ими экзаменационных работ», - обратила внимание собеседница.

Реакцию чиновников министерства образования Воронежской области, которые сочли этичным требование к ученицам снять белье перед ЕГЭ и не нашли в нем нарушений, Леткова назвала показательной.

«Эта реакция показывает, что такое в целом система ЕГЭ. Для чиновников – все нормально, мол, никто же не трогал девочек руками. Нормально, потому что главное для них – это чтобы на ЕГЭ все было чисто, чтобы «муха не пролетела», чтобы у учеников при себе не было лишних предметов и так далее. Но то, что ради этой цели школьников унижают, никого из чиновников не волнует… На ЕГЭ очень строгие правила, не дай бог ты нарушишь формат – это уже снижение оценки, кроме того, при нарушении формата работу вообще могут не засчитать, даже если ученик все написал правильно. Порой дети на ЕГЭ в течении 4-5 часов – пока идет экзамен – не могут сделать глотка воды или сходить в туалет – часто их просто не выпускают. Это абсолютно неправильно, но так устроена система», - сказала она.

На фоне инцидента в Воронеже Леткова заявила о необходимости изменения формата проведения ЕГЭ.

«Из детей не надо заранее делать преступников и относиться к ним с таким недоверием. Да их нужно проверять, следить, чтобы никто не списывал, с этим никто не спорит, но нужно опомниться и вернуться к здравому смыслу, к человеческим отношениям в системе образования», - заключила она.

Ранее в Воронеже следователи начали проверку в школе после жалоб на неэтичный досмотр перед ЕГЭ.