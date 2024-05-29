Российский блогер подал в суд на Google

Российский блогер Сергей Брекотин подал в суд на компанию Google из-за удаления его YouTube-каналов. Об этом стало известно изданию Baza.

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Речь идет о YouTube-каналах «Великоросс» и AfterShock.News, на которых выходили ролики о политике и реклама бренда одежды «Великоросс». Отмечается, что у каналов, которые блогер создал в 2018 году, было более 500 тысяч подписчиков. Видеохостинг удалил их 14 апреля.

«По правилам платформы, канал блокируют, если блог получает три страйка за три месяца. У команды Брекотина был всего один страйк, который сняли, и два базовых предупреждения. Последнее должны были снять 20 апреля», — рассказали в издании.

Брекотин счел удаление его YouTube-каналов незаконным. В иске он потребовал восстановить каналы, а также выплатить компенсацию в размере 25 тысяч рублей за каждый день блокировки. Согласно его заявлению, из-за блокировок также снизилась узнаваемость и оборот капитала бренда «Великоросс».

Представитель Брекотина Валерия Рытвина сообщила, что владельцы канала будут ждать возвращения Google в Россию. По ее словам, к этому моменту компенсация, требуемая блогером, составит существенную сумму.

Ранее сообщалось, что процедуру банкротства ООО «Гугл» продлили еще на полгода.

ООО «Гугл», российская «дочка» Google, обратилось в суд с заявлением о банкротстве в июне 2022 года. В сентябре того же года Арбитражный суд Москвы ввел в компании процедуру наблюдения. Спустя год суд открыл в отношении российской «дочки» Google конкурсное производство.